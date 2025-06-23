الرئاسات العراقية تعبر عن قلقها باستهداف المنشآت النووية الإيرانية

المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب الاسرائيلية - الإيرانية والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت الرئاسات العراقية خلال إجتماع عقد اليوم ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي فائق زيدان

على، العدوان السافر على إيران كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.

كما أعرب المجتمعون عن" القلق من استهداف المنشآت النووية الإيرانية لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي" .

واستعرض الإجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق.

وبحث الإجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

كما تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين ومناقشة موضوع تمويل رواتب إقليم كردستان العراق ودعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الاشكالات وفقاً للدستور والقانون.