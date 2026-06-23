كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تخصيص مكافآت مالية استثنائية للاعبي منتخب مصر عقب الفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، فيما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.

وأكد الدرندلي أن لاعبي المنتخب لا يضعون المكافآت أو الجوانب المالية في مقدمة اهتماماتهم، مشيرًا إلى أن تمثيل مصر في المحافل الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، يعد الدافع الأكبر لجميع اللاعبين.

وأوضح أن اتحاد الكرة قرر منح مكافآت استثنائية للفريق بعد تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال، بهدف تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية خلال ما تبقى من مشوار البطولة.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد بالدور الذي يقوم به محمد صلاح داخل معسكر المنتخب، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا حقيقيًا للقائد سواء داخل الملعب أو خارجه، وأن تأثيره يمتد إلى جميع أفراد الفريق.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن صلاح يعد واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ليس على مستوى مصر فقط، بل على الساحة العالمية أيضًا، لما حققه من إنجازات وما يقدمه من دور قيادي مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.