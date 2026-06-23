تنظم «الكتب خان»، في إطار احتفالاتها بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، أمسية أدبية خاصة تستضيف خلالها الشاعرة والأكاديمية فاطمة قنديل، في لقاء يحمل عنوان «ما لم تقله فاطمة قنديل»، الصادرة عن الكتب خان، ويديره الشاعر والكاتب محمد خير، وذلك يوم الأربعاء 24 يونيو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بمقر الكتب خان في دجلة المعادي.



فاطمة قنديل، شاعرة وأكاديمية وأستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة حلوان. ولدت فى مدينة السويس ١٩٥٨. حصلت على الماجستير وكانت أطروحتها التناص فى شعر السبعينيات، ثم الدكتوراه وكانت أطروحتها عن "شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران".

شاركت فى تحرير مجلة فصول للنقد الأدبى. صدر لها ديوان "عشان نقدر نعيش" بالعامية المصرية، طبعة خاصة عام ١٩٨٤. ديوان "حظر التجول" صدر عام ١٩٨٧. "الليلة الثانية بعد الالف" مسرحية شعرية وعرضت على مسرح الغرفة عام ١٩٩٠. ديوان "صمت قطنة مبتلة" فى عام ١٩٩٥ وديوان "أسئلة معلقة كالذبائح" عام ٢٠٠٨ وديوان "أنا شاهد قبرك" عام ٢٠٠٩، ديوان " بيتى له بابان" عام ٢٠١٧ ورواية "أقفاص فارغة، ما لم تقله فاطمة قنديل ٢٠٢١ والحاصلة على ميدالية نجيب محفوظ فى الأدب والمقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٢٢ وصدرت ترجمتها الإنجليزية عام ٢٠٢٥ عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

محمد خير، شاعر وقاص وكاتب. صدرت له العديد من الأعمال الإبداعية فى مجالات القصة والرواية والشعر و شعر العامية والشعر الغنائى. من أعماله ديوان "ليل خارجى" شعر عامية و "بارانويا" و"هدايا الوحدة" و " العادات السيئة للماضى". ومن أعماله فى الرواية؛ سماء أقرب، وإفلات الأصابع ومرحلة النوم. وفى مجال القصة؛ عفاريت الراديو و رمش العين و تمشية قصيرة مع لولو. ترجمت رواياته؛ إفلات الأصابع ومرحلة النوم إلى الإنجليزية و أشعاره الى العديد من اللغات.