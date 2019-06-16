رسميا: بيراميدز يعلن ضم اسلام عيسى

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تعاقد نادي بيراميدز مع اسلام عيسى قادمًا من المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» عن انهاء التعاقد مع اسلام عيسى بعد مفاوضات مع مجلس إدارة المصري، واصفًا إياه بالصفقة القوية.

ولم يكشف بيراميدز عن قيمة الصفقة لكن حمد إبراهيم المدرب العام للمصري، أكد في وقت سابق أن الصفقة كلفت بيراميدز مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه كمتغيرات وفقا لبعض الشروط.

وقال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: "إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل البرازيلي كينو".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية : "عيسى كان ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى بيراميدز مع عدة لاعبين آخرين".

وأصبح إسلام عيسى ثاني صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أحمد علي من المقاولون العرب.

وسجل عيسى 7 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 29 مباراة مع المصري البورسعيدي هذا الموسم.