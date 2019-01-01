 أمريكا وبريطانيا تتهمان روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية - بوابة الشروق
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أمريكا وبريطانيا تتهمان روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية

لندن/واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 10:06 م

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا، اليوم الخميس، بإطلاق "سلاح فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية مقره الفضاء الخارجي"، وذلك خلال تجربة قمر الاصطناعية الأسبوع الماضي.

وقال نائب المارشال الجوى هارفى سميث رئيس مديرية الفضاء التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، إن لندن " تشعر بالقلق إزاء الطريقة التي اختبرت بها روسيا أحد اقمارها الاصطناعية بإطلاق مقذوف له خصائص سلاح".

وأضاف سميث "أن أعمالا من هذا النوع تهدد الاستخدام السلمي للفضاء وتهدد بالتسبب في حدوث حطام يمكن أن يشكل تهديدا للأقمار الاصطناعية والأنظمة الفضائية التي يعتمد عليها العالم".

وقالت القيادة الفضائية الأمريكية إن لديها "أدلة على أن روسيا أجرت تجربة غير مدمرة لسلاح فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية" في 15 يوليو الجاري.

وبدا أن التجربة مماثلة لتلك التي أجرتها روسيا في عام 2017، وكانت "لا تتفق مع المهمة المعلنة للنظام كقمر اصطناعي للمراقبة".

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