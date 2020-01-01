عمدة موسكو: مستعدون لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا بمجرد ظهور اللقاح

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن موسكو مستعدة لبدء تطعيم السكان ضد فيروس "كورونا" المستجد بمجرد ظهور مثل هذا اللقاح.

وقال سوبيانين في تصريح لقناة "روسيا - 24" التلفزيونية الإخبارية اليوم الخميس: " لدينا نظام لتطعيم المواطنين في العاصمة منذ فترة طويلة، حيث يتراوح حجم التطعيم ضد الأنفلونزا العادية، على سبيل المثال، في موسكو من 5 إلى 6 ملايين شخص".

وأضاف: "أن هذا النظام يعمل ومستعد لقبول أي لقاح للتطعيم، ولكن ذلك لا يعتمد علينا"، مشيرا إلى أنه يتعين على وزارة الصحة تسجيل اللقاح ضد " كورونا" أولا.

وتابع عمدة موسكو:"أوافق على أن التجارب السريرية الأولية كانت ناجحة، لذلك آمل أن يتم هذا التسجيل في الأسابيع المقبلة، وسنستمر في العمل مع الشركات المصنعة لتزويد اللقاح بالكميات المطلوبة"، لافتا إلى أنه بمجرد ظهور اللقاح سنبدأ على الفور بالتطعيم .