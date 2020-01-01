القبس الكويتية: شروط جديدة لعودة المقيمين الذين انتهت إقامتهم خلال فترة كورونا

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها، إن الداخلية الكويتية بدأت في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقامتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن دراسة هذا الملف تتضمن توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.

وذكرت الصحيفة أنه تم تقسيم المقيمين الذين انتهت إقامتهم وعددهم 70 ألفا إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق، مؤكدة أن من سيشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة.

وتوصي الدراسة بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومَنْ تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومَنْ إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.

وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى 60 عاماً لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.

أما المقيمون المنتهية إقاماتهم في الخارج ولن يشملهم قرار العودة مجدداً، فسوف تتولى هيئة القوى العاملة جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة.