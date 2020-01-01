 محافظ أسوان: 1000 جنيه غرامة مالية على أصحاب السرفيس المخالفين - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: 1000 جنيه غرامة مالية على أصحاب السرفيس المخالفين

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
حمادة بعزق
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 6:47 م

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديري شرطة ومباحث المرور وإدارة المواقف، بالوقوف بحسم أمام انتشار ظاهرة قيام سائقي السيرفيس وخاصة سيارات الربع نقل "الكبوت" بتحميل أعداد من الركاب أكثر من المسموح به قانونًا.

وشدد عطية خلال بيان صحفي له، اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق أقصى غرامة مالية تجاه المخالفين والتي تصل لـ1000 جنيه.

وأكد أن انتشار هذه الظاهرة تعرض سلامة الركاب للخطر، بجانب حدوث مضايقات بين الركاب نتيجة التزاحم داخل سيارات السيرفيس تتعارض مع قيم وأعراف المواطن الأسواني.

وناشد محافظ أسوان المواطنين، بالإبلاغ عن أي سيارة سيرفيس لا تلتزم بالعدد المحدد لتحميل الركاب، للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها دفع الغرامة مع وقف الرخصة.

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