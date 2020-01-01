لجوء مواطن صيني مطلوب للعدالة الأمريكية إلى قنصلية بلاده في كاليفورنيا

قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن مواطنا صينيا متهم بتزوير التأشيرة والكذب بشأن عمله لصالح الجيش الصيني، لجأ إلى قنصلية بكين في سان فرانسيسكو.

وجاء إعلان وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، بعد يوم واحد فقط من طلب الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها فى هيوستن بنهاية الأسبوع، فيما تعهدت بكين بالانتقام.

وقالت وزارة العدل إنها اتهمت أربعة أشخاص بالاحتيال المزعوم في مسألة التأشيرات، حيث تم القبض على ثلاثة منهم، فيما لجأ الشخص الرابع إلى مقر البعثة الدبلوماسية الصينية فى كاليفورنيا.

وقال جون ديمرز، مساعد المدعى العام للأمن القومي "إن هؤلاء الأعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات كباحثين، بينما كانوا يخفون انتماءهم الحقيقي إلى جيش التحرير الشعبي الصيني".

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطابًا سياسيًا حول الصين في وقت لاحق اليوم الخميس.