في خطوة تصعيدية للأزمة بين الولايات المتحدة والصين حول شركات التقنية والتجسس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج الفيديوهات الصيني الشهير "تيك توك" بالتجسس على حملته الانتخابية والشريحة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية القادمة 2020.

وتنضم تطبيق الـ"تيك توك" للتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين في مجال واتفاقات التجارة المتبادلة وانتهاكات حقوق الإنسان واللوم في تفشي فيروس كورونا، وفرض الولايات المتحدة العقوبات على الشركات الصينية والمسؤولين الصينيين، إلا أن التطبيق يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة بين الشباب.

فنشرت حملة ترامب الانتخابية إعلان مدفوع على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، ومنشورات تتهم فيها تطبيق "تيك توك" بمحاولة التجسس على الحملة وعلى الشريحة المؤيدة للرئيس الأمريكي، مطالبة الجمهور بمسح التطبيق.

وطالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بتوقيع العقوبات على الشركة الصينية وحظرها من الوصول إلى المستخدم الأمريكي، تأييدًا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، بأن السلطات الأمريكية تدرس حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وتزعم منشورات الحملة الانتخابية، أن «تيك توك» وتطبيقات أخرى منها تطبيقات بعض المنظمات الإخبارية الأمريكية تنتهك سياسة الخصوصية للمستخدمين ممن لديهم هواتف نقالة من نوع "آيفون" بالوصول إلى المذكرات والملاحظات الخاصة لهم، وفقا لبحث تقني مقدم من شركة "ميسك" الأمريكية، خلال العام الحالي، وفقًا لـ"ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويرجع بعض الخبراء هجوم ترامب على "تيك توك" إلى الحملة الممنهجة التي أنشأها مجموعة من الشباب في الولايات المتحدة في يونيو الماضي، استهدفت حملة ترامب الانتخابية، عن طريق التسجيل الزائف لحضور تجمعه في تولسا بولاية أوكلاهوما، أثارت غضبه حيث أظهرت الصور وكاميرات التلفزيون قلة الأعداد الحاضرة للتجمع، وهو ما خالف التوقعات والتصريحات بأن عدد المسجلين لحضور التجمع بلغ مليون شخص.

من جانبها، ردت شركة "تيك توك"، مؤكدة أنها لم تقدم أبدًا بيانات المستخدم إلى الصين وأنها لن تفعل ذلك إذا طُلب منها، وسعى رونالد كلاوتير كبير مسؤولي أمن المعلومات في "تيك توك"، إلى طمأنة مستخدمي التطبيق في منشور على مدونة التطبيق، قال فيه إن هناك "أسبابًا مشروعة كثيرة" تجعل التطبيقات تصل إلى بيانات الحافظة، ومنها حماية المستخدم من الحسابات الزائفة وفضحها، متعهداً بإزالة هذه الخاصية التي أثارت الجدل بين مستخدمي التطبيق.