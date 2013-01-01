أعلن تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي عن وصول أول رحلة ركاب للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية إلى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي وذلك بعد شهر من التوقف حيث وصل 30 من عمال الإغاثة الإنسانية من منظمات متعددة تعمل على تقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل للمجتمعات المتضررة من النزاع عبر تيجراي.



وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ في جنيف إنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيتين مجدولتين بين مطار بولي الدولي في أديس أبابا ومطار ميكيلي ألولا أبا نيجا الدولي لتسهيل الحركة المنتظمة للعاملين في المجال الإنساني والبضائع الخفيفة من وإلى تيجراي.



وأضاف فيري أن برنامج الغذاء العالمي يشعر بقلق بالغ لأن الاستجابة الإنسانية في المنطقة لا تزال تواجه تحديات تتمثل في النقص الحاد في الغذاء الكافي والإمدادات الإنسانية الأخرى وخدمات الاتصالات المحدودة وعدم وجود سلسلة إمداد تجارية.



ولفت المتحدث الأممي إلى أن البرنامج وبرغم التحديات تمكن من تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 730 ألف شخص في أجزاء من الجنوب والشمال الغربي في الشهر الماضي في إطار الجولة الثانية من التوزيعات وهو ما يشمل حوالي 40 ألف شخص في زانا تلقوا مساعدات غذائية لأول مرة وأعرب عن أمل المنظمة الدولية في الوصول إلى 80 ألف شخص إضافي في الشمال الغربي في الأيام المقبلة وحذر من أنه بمجرد اكتمال ذلك فمن المرجح أن ينفد مخزون المواد الغذائية في الشمال الغربي.



وذكر المتحدث أن برنامج الغذاء العالمي يقدم الآن الدعم الغذائي في مناطق كان يتعذر الوصول إليها في السابق طيلة فترة الصراع بما في ذلك تلك التي ترتفع فيها معدلات سوء التغذية.



وأشار إلى أن قافلة أخرى يقودها البرنامج مؤلفة من أكثر من 200 شاحنة تحمل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأساسية الأخرى هي الآن في وضع الاستعداد حيث من المتوقع أن تغادر إلى تيجراي بمجرد ضمان التصاريح الأمنية.



وجدد البرنامج الأممي دعوته للوصول بشكل أسرع ودون عوائق إلى تيجراي للوصول إلى الملايين الذين يحتاجون إلى الغذاء المنقذ للحياة حيث يعاني 4 ملايين شخص - 70 في المائة من السكان - من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة طارئة.