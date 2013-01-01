أعلن وزير الحج والعمرة السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، نجاح موسم الحج لهذا العام، مقدمًا التهنئة لقيادة المملكة على ذلك.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، مساء الجمعة، عن الوزير قوله إن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل الله عز وجل ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة وبتعاون الجهات العاملة في الحج من القطاع الحكومي التي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن.



وأضاف أن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد حرص المملكة الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن المملكة قدّمت الهدف الأسمى لحج هذا العام هو المحافظة على سلامة الحجيج في موسم استثنائي رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والتحديات التي واجهت الأجهزة الحكومية.



وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٢ هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة.



وأكد الناطق باسم رئاسة شؤون الحرمين هاني حسني نجاح تنفيذ الخطة التشغيلية ومحاورها لموسم الحج المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي جميع المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير "الروبورتات" والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية.



وأشار إلى أن "رئاسة الحرمين" خلال الموسم الاستثنائي تعاضدت وتكاتفت مع الجهات المعنية كافة؛ لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن، وتكثيف الإجراءات الاحترازية بما حقق عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين.



وأوضح أن الرئاسة عملت من خلال مشروع قياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين عن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، وذلك عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.



ونوه بأن خطة الرئاسة شملت الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.