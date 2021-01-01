الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.

وكان الاكتتاب على السندات أجل عامين في حدود المتوسط، في حين كان الطلب على السندات الخمسية أقل قليلا من المتوسط وعلى السندات السباعية أعلى قليلا من المتوسط.