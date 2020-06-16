علي فرج بعد التتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش: شيكاجو وش السعد والشوربجي الملهم لجيلنا

أعرب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في الإسكواش عن سعادته بعد تتويج بلقب بطولة العالم في ولاية شيكاجو الأمريكية مؤكدا أن الولاية الأمريكية أصبحت وش السعد بالنسبة له.

وحصد فرج اللقب الثاني في تاريخه عقب فوزه على زميله بالمنتخب ونجم نادي هليوبوليس محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "7 - 11، 12 - 10، 11 - 9، 11 - 4"، في لقاء استغرق 64 دقيقة من اللعب.

وقال فرج في تصريحات عقب التتويج: "لا أعرف كيف أبدأ كلماتي فهناك العديد من الأحاسيس والمشاعر فلقد مررت بأسبوع مميز فلقد رزقت بمولودتي فريدة وتوجت بلقب بطولة العالم".

وأضاف: "شيكاجو أصبحت وش السعد بالنسبة لي وهي التي تخرج أفضل ما بداخلي فلم أحقق إنجازات مثلما حققت هنا وأيضا إبنتي ولدت هنا وفي كل عام يمر تكون الوجهة المفضلة لي".

وتابع: "أريد أن أقول أن في كل مرة ألعب أمام محمد الشوربجي فهو فخر بالنسبة لي فهو السبب في تواجد جيلنا وعندما نستيقظ كل يوم لنتدرب من أجل تحقيق إنجاز في الإسكواش للجماهير فيكون هو مصدر إلهام لنا ويعطينا الحماس والشغف كل يوم".

وواصل: "الشوربجي شخصية ذكية ويعرف كيف يتعامل في كل المواقف وهو لاعب كبير وصاحب تاريخ مميز وهو السبب في تواجد جيلنا وأن نلعب في هذا المستوى بالإسكواش".

وأوضح: "في بطولة الثمانية الكبار خسرت جميع المباريات ومررت بفترة السيئة لكن عدت سريعا والآن أنا بطل العالم وحققت إنجاز جديد لذلك أنا سعيد للغاية".

وأتم: "أريد أن أشكر زوجتي وشريكتي نور الطيب فهي داعمة لي دائما وتعطينا الحافز والتشجيع وأريد أن أشكر عائلتي المتواجدة معي هنا وهي أسعد لحظة في حياتي بتواجدهم معي في ذلك الإنجاز، وأريد أن أشكر كريم درويش ونادي وادي دجلة والرعاة والفريق الخاص بي".