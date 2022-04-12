عمرو أديب: بحب تعليق مدحت شلبي لسببين رغم أشياء كثيرة

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تفضيله سماع المعلق الرياضي مدحت شلبي، وذلك بعدما علق على مباراة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا بحب أسمع مدحت شلبي رغم أشياء كثيرة.. مدحت شلبي عنده ميزتين.. أولا بيحكي عن الماتش من غير ما يحكي حواديت".

وأضاف: "مدحت شلبي كان مضايق إن أفشة مش مكانك الطبيعي ولما رجع مكانه روحي روحي روحي .. طاب ما عنه ما رجع يا جنرال".

وتابع: "الميزة التانية إن مدحت شلبي موهوب بيعرف يتكلم من وحيه.. دماغه بتطلع جملة غير طبيعية في جزء من الثانية".

وتُوج الزمالك ببطولة كأس مصر بفوزه على النادي الأهلي بهدفين لهدف.