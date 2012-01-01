أوكرانيا: نواصل الاستعدادات لتصدير الحبوب رغم الضربة الروسية

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أن بلاده تواصل استعدادها لاستئناف صادرات الحبوب من موانيها المطلة على البحر الأسود رغم الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت ميناء أوديسا، اليوم السبت.



وكتب كوبراكوف على حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "نواصل الاستعدادات الفنية لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية من موانينا".



يأتي ذلك بعد أن كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً مهماً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب، مما يهدد بانهياره.



وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا "هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر".



كما أضاف أن "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".



يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا، الجمعة، في إسطنبول اتفاقاً تاريخياً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في مواني البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عدداً كبيراً من دول العالم.