أمين التعاون الإسلامي يعلق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة

أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حكومة السويد، بأنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة، وذلك اتساقاً مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم 2 يوليو 2023.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونا»، طلب من الأمين العام خلال الاجتماع، النظر في الخطوات الممكنة؛ لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف، والقيم الإسلامية الأخرى، والرموز الإسلامية، والتي تتم بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.

وقد أبلغ الأمين العام هذا القرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير خارجية مملكة السويد.

من جهة أخرى، رحب الأمين العام بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات؛ للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.

ودعا جميع الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة؛ للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص؛ مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الاعمال المشينة، تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكد الأمين العام على أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، مع الوضع في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.