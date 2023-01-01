صحة مطروح: إصابة شخصين في حريق بإحدى المولات التجارية

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن شخصين أصيبا في حريق بإحدى المولات التجارية بوسط المدينة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل شخصين تعرضا لحروق ما بين بسيطة ومتوسطة، واختناق، جراء اندلاع حريق بمول دبي التجاري بشارع الإسكندرية، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم حجز أحد المصابين بالعناية المركزة.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، لتلقي باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.