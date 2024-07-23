استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 63 إلى 64 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.

‏‎استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.

‏‎استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 220 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 420 إلى 530 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 130 إلى 330 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 120 جنيها.