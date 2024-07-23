استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- وجاءت الأسعار كالتالي:
استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 63 إلى 64 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.
استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.
استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 220 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 420 إلى 530 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 130 إلى 330 جنيها.
استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 120 جنيها.