تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفي، حيث يقام حفل لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو ماجد سرور، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 يوليو على المسرح المكشوف، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها: "أعز الناس"، "رمش عينه"، "كعب الغزال"، "الليلة يا سمرا"، "بحلم بيك"، "سهر الليالي"، "طاير يا هوا"، "كان في فراشة"، "يهديك يرضيك" و"زي ما هي حبها".

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أعز الناس تقدم ألواناً غنائية متنوعة مع مواكبة العصر في التوزيع الموسيقي على الآلات الموسيقية المختلفة. وقد نشأت وتأسست على يد مديرها الفني الدكتور سامح عبد العزيز عام 1998، وتكونت من عدد من الدارسين الطلاب والطالبات بكورال جامعة عين شمس، ثم تولى قيادتها الدكتور ماجد سرور الذي ساعد على تحقيق أهداف الفرقة الرامية إلى إعادة وإحياء رونق التراث الغنائي وخلق عدد من الأصوات المتميزة التي تؤدي أعمال عمالقة الفن أمثال أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة، شادية، وفيروز وغيرهم ووضعهم على طريق النجاح.

يضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان، ويقام في الفترة من 18 يوليو إلى 10 أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.