مصادر: الجيش الإسرائيلي يمكن أن ينسحب مؤقتا من غزة لإفساح المجال لإبرام اتفاق

قالت مصادر دفاعية رفيعة المستوى إن الجيش الإسرائيلي قد ينسحب مؤقتا من قطاع غزة للسماح بالمرحلة الأولى من صفقة الرهائن بالمضي قدمًا، حيث تسعى دول الوساطة مصر وقطر إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بمساعدة الولايات المتحدة.

وقالت عدة مصادر دفاعية رفيعة المستوى لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنه لن تكون هناك خسارة أمنية كبيرة لإسرائيل، إذا انسحبت بالكامل من غزة لمدة 42 يومًا.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصفقة مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن التي تستغرق ثلاثة أيام والتي بدأت مساء اليوم الاثنين. وللتأكيد على التزامه بالتوصل إلى اتفاق، أحضر نتنياهو الرهائن المفرج عنهم وأقارب الرهائن، وكذلك الرهينة التي تم إنقاذها نوا أرغاماني ووالدها، على متن طائرته إلى الولايات المتحدة.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أمس الأحد أن نتنياهو قد أتخذ قرارا قبل سفره إلى الولايات المتحدة بارسال وفد إلى قطر في سياق المفاوضات غير المباشرة المتعثرة مع حركة حماس.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد، الذي يقوده مدير وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع ، إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل..

وتدور المفاوضات حول الإفراج عن بقية الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة.