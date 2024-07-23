الكرملين: روسيا ترغب في إصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مسألة تسهيل روسيا تنظيم الاتصالات بين ممثلي تركيا وسوريا مدرجة على جدول الأعمال.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت موسكو تستعد لعقد لقاء بين أردوغان والأسد: «في الواقع، فإن مسألة تسهيل تنظيم بعض الاتصالات بين الممثلين الأتراك والسوريين على مختلف المستويات مدرجة على جدول الأعمال».

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة «ديلي صباح» التركية المؤيدة للحكومة نقلاً عن مصدر، أن الاجتماع الأول منذ سنوات عديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قد يعقد في موسكو في أغسطس.

ويرى المصدر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه القيام بدور الوسيط في المفاوضات، كما يمكن إرسال دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو التجارة المتبادلة.

وفي وقت لاحق، نفى مصدر دبلوماسي تركي ما نشرته وسائل إعلام تركية حول لقاء مقرر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد في موسكو في أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة «حريت» التركية، في وقت سابق نقلا عن مصادر، أن اجتماعا بين أردوغان والأسد قد يعقد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة في دولة ثالثة.

وقال الأسد في 15 يوليو الجاري، إنه «مستعد للقاء نظيره التركي إذا كان ذلك يلبي المصالح الوطنية السورية».

بينما قال أردوغان، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزملاءه، يعكفون على تحديد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتنفيذ المفاوضات بين زعيمي تركيا وسوريا.

وردت الخارجية السورية بالقول إن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يجب أن يرتكز على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل عام 2011.