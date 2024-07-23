مصادر محلية: استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم طولكرم

أعلنت مصادر فلسطينية محلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاتان، جراء قصف اسرائيلي لحارة الحمام في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة (سما) الفسطينية اليوم عن المصادر قولها إن الشهداء الخمسة ارتقوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لحارة الحمام بمخيم طولكرم.

وبحسب المصادر المحلية، فقد منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم طولكرم.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الذين ارتقوا في القصف، بحسب الوكالة الفلسطينية.

ومن جانبها، نقلت وكالة (معا) الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن أكثر من 25 آلية عسكرية، منها عدد من الجرافات من النوع الثقيل اقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين، من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية تركزت في أحياء "قاقون، والبلاونة، وأبو الفول، والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي"، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل مداخل المخيم والطرق المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم، وقامت بتفتيشها وإخضاع أصحابها للاستجواب.

وتسببت أعمال التجريف الإسرائيلية داخل حارات المخيم في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الإنترنت في مدينة طولكرم والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه نقل شهيدة وثلاثة إصابات بشظايا رصاص الاحتلال بينهما واحدة في العين، إلى مستشفى ثابت ثابت، في وقت يمنع فيه الاحتلال طواقمه من التحرك داخل مخيم طولكرم ويستهدفها بشكل مباشر.

ومن جهتها، نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم لتقارير إعلامية فلسطينية قولها إن "قائد الجناح العسكرى لحركة فتح فى طولكرم قتل فى غارة بمسيرة اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى استمرار عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار فى مدينة طولكرم بالضفة الغربية.