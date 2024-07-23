وزيرا النقل والبيئة يفتتحون خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET و3 محطات معالجة مياه بالسادس من أكتوبر

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وأولى الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية.

بدأت الجولة بتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزيرة البيئة المجمع الصناعي التابع لمجموعة التنمية الصناعية التابعة لمجموعة سامكريت بمنطقة المطورين الصناعيين، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية حيث استمع الوزير إلى عرض تقديمي لتجربة ونشاط المجموعة منذ نشأتها في 2008 بداية من التجمع الصناعي بمنطقة 6 أكتوبر، ثم العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ومؤخرًا 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة إجمالية 25 مليون متر مربع، وتعد المنطقة أول منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي في مصر، مؤكدًا أهمية دور المطور الصناعي من القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة.

واستعرض مسؤولو المجموعة خططها للتوسع في نشاطها في المستقبل للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي، التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة وارتباطها بشبكة من وسائل المواصلات وكذلك الأتوبيس الترددي الذي يتم تسييره على الطريق الدائري حيث تستخدم محطة الأتوبيس الترددي مع الطريق الدائري مع طريق الواحات لخدمة المنطقة.

ووجه الوزير شركة المطور الصناعي بإنشاء مجمعات صناعية لمتطلبات البناء لاحتياجات الإنشاءات والمباني في المدن الساحلية والسكينة الجديدة، موجهًا شركة المطورين الصناعيين وشركة التنمية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل العمالة موجهًا الشركة بتولي إدارة وتشغيل 3 مراكز تابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتفقد الوزيران خلال الجولة مصنع شركة فيليكس بي فيلمز إيجيبت المتخصص في صناعة وتدوير البلاستيك والمقام على مساحة 107 ألف متر وبإجمالي رأس مال 545 مليون جنيه، حيث يوفر المصنع نحو 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص جزءًا من إنتاجه للسوق المحلي ويقوم بالتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا وإفريقيا ويخصص 10% من الإنتاج للسوق المحلي، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء مصنع للمواد الخام الخاصة بصناعة البلاستيك والذي سيصدر 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية ويخصص 10% من الإنتاج للسوق المحلي.

كما تفقد الوزيران خطوط الإنتاج بالمصنع وافتتحا خط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET بطاقة إنتاجية 60 طن يوميًا ومستهدف تصدير 800 طن شهريًا كما افتتحا محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، بطاقة 200 م3 /يوم بهدف إعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالج في العملية الإنتاجية.

بعدها توجه الوزيران لتفقد مصنع شركة نيسان موتور إيجيبت المتخصص في صناعة وتجميع سيارات متنوعة والمقام على مساحة 104.7 ألف متر وبإجمالي رأس مال 150 مليون دولار وحجم إنتاج يبلغ 252 ألف سيارة سنويًا، حيث يوفر المصنع نحو 858 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص منتجاته للسوق المحلي والتصدير لأسواق إفريقيا.

ولفت إلى أن شركة نيسان موتور إيجيبت تستحوذ على 13.5٪ من الحصة السوقية للسيارات في مصر، وقد قامت الشركة بتصدير أكثر من 10٪ من كوادرها البشرية لجميع أنحاء العالم، كما وصل حجم الإنتاج 25 ألف سيارة وقامت برفع كفاءة العاملين بها من خلال التدريب والتأهيل وهو أول مصنع سيارات في مصر من حيث نسبة المكون المحلي تصل إلى 51% وذلك في إطار خطة توطين هذه الصناعة الهامة.

وتفقد الوزيران خطوط إنتاج هيكل السيارة والطلاء والتجميع بالمصنع كما افتتحا محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، مشيرًا إلى أن المصنع قام بإنشاء محطة معالجة مياه صرف صناعي بطاقة 15 م3 /ساعة مزودة لإعادة استخدام مياه الصرف في الري وزيادة المساحة الخضراء لتوفير حوالي 40% من كمية المياه المستخدمة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة بدعم من مركز تحديث الصناعة حيث بلغت استهلاكات الطاقة خلال سنة 2022 نحو 7601 ميجا واط /ساعة/سنة بالإضافة إلى كهرباء عن طريق الألواح الشمسية 2496 ميجا/واط/سنة بنسبة تقديرية 25%.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزيرة البيئة جولتهم بزيارة مصنع شركة الرشيدي الميزان، رائد صناعة المنتجات الغذائية التي تشمل الحلاوة الطحينية والطحينة والمربى والعسل وذلك على مساحة 39.3 ألف متر وبإجمالي استثمارات مباشرة 750 مليون جنيه، حيث تمتلك الشركة 4 مصانع و19 خط إنتاج وحجم إنتاج يبلغ 2.48 طن شهريًا، حيث يوفر المصنع نحو 655 فرصة عمل ويخصص منتجاته للسوق المحلي وتصدير 20% من المنتجات للأسواق الخارجية، كما افتتح الوزير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمصنع.