قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حركتي حماس وفتح وقعتا اتفاقًا في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحتضن عناصر حماس بدلا من رفض الإرهاب، ويكشف عن وجهه الحقيقي».

وأضاف: «في الواقع، هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سيُسحق، وسيشاهد عباس غزة من بعيد، وسيظل أمن إسرائيل بيدها وحدها»، وفقًا لادعاءاته.

واتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الثلاثاء، حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة لإدارة غزة بعد الحرب.

وقال وانج خلال توقيع «إعلان بكين» من جانب الفصائل في العاصمة الصينية بكين، إن «أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب».