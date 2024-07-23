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وجه محمد النني لاعب منتخب مصر، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، وذلك عقب انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية «باريس 2024».

ويستعد منتخب مصر الأولمبي إلى خوض أوليمبياد باريس، عندما يواجه جمهورية الدومينيكان غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من البطولة الشهيرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتطلع أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري.. وسنحارب من أجل الدفاع عن أحلامنا».

وأتم: «دعواتكم ودعمكم.. شجع مصر».

ويتواجد محمد النني وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تضم كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء- على الجابري.

خط الدفاع: أحمد عيد- محمد طارق- حسام عبدالمجيد- عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر- محمد شحاتة- أحمد نبيل «كوكا»- محمد النني- أحمد عاطف- مصطفى سعد- إبراهيم عادل- زياد كمال- أحمد مصطفى «زيزو»- كريم محمد.

خط الهجوم: أسامة فيصل- بلال مظهر.

ويتواجد في قائمة اللاعبين الاحتياطي: محمد حمدي- أحمد عبدالنبي- محمد المغربي- محمد عبده.