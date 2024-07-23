 الثلاثاء 23 يوليو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
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الثلاثاء 23 يوليو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 10:49 ص
تمت المشاهدة بواسطة مارينا نبيل في 9:45 ص

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