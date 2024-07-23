7 شهداء وعدد من الإصابات في طولكرم والخليل

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استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف ورصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

ففي مدينة طولكرم، استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة، في قصف مسيرة للاحتلال لموقع في حارة الحمام في مخيم طولكرم.

وأفاد مصدر أمني، باستشهاد 4 مواطنين عرف منهم: أشرف عيد ظاهر نافع، ومحمد إبراهيم عوض، وأن جيش الاحتلال احتجز جثمانيهما.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم نقل الشهيدة إيمان عبد الله سالم (56 عاما)، وثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال بينها واحدة بالعين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وأفادت وكالة «وفا»، بتنكيل جرافة الاحتلال بالشهداء وحملهم إلى مكان خارج المخيم، في حين لا يزال هناك أعداد من الإصابات داخل المخيم يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من نقلهم للمستشفيات.

وفي الخليل، استشهد شابان برصاص الاحتلال، في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير، واندلعت موجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين مما أدى إلى استشهاد الشاب رامز محمد الحلايقة (22 عاما) من بلدة الشيوخ، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما استشهد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة سعير.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا، البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.