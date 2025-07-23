البحيرة: ضبط 20 طن أسمدة و3 آلاف لتر سولار قبل تسريبها للسوق السوداء

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومخازن السلع لضبط المخالفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة كافة أشكال الفساد والاتجار غير المشروع.

وذكرت المحافظ في بيان لها، الأربعاء، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هِديّة نفذت حملة مكثفة بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط 400 شيكارة سماد سلفات النشادر (أزوت) بإجمالي 20 طنًا دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وسيارة محملة بـ2000 لتر سولار مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى 1000 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة البحيرة لتعزيز الرقابة التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية والأسمدة، ومنع احتكار السلع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.