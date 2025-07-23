روسيا تحظر مؤسسة روزا لوكسمبورج بتهمة التحريض والتشويه

أكدت دانييلا تروخوفسكي، المديرة التنفيذية لمؤسسة روزا لوكسمبورج المرتبطة بحزب اليسار الألماني، لصحيفة "تاتس" المحلية في برلين يوم الثلاثاء، أن روسيا أعلنت المؤسسة "منظمة غير مرغوب فيها".

وقالت تروخوفسكي: "نأسف لهذا التصعيد الجديد من قبل الحكومة الروسية". كما أكد متحدث باسم حزب اليسار لاحقا هذا التقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا للصحيفة، بررت النيابة العامة الروسية القرار بأن المؤسسة تنفذ برامج ومشاريع "تهدف إلى إثارة مشاعر الاحتجاج، وتطرف الشباب، وتقويض مؤسسات الدولة في روسيا".

وقال يان فان آكن، زعيم حزب اليسار، في التقرير: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحكومته يخشون الحقيقة ويخشون الانتقاد ويخشون المنظمات التي تملك الشجاعة لمعارضة الحرب والقمع علنا".

وبحسب ما ذكرته "تاتس"، فإن مؤسسة روزا لوكسمبورج هي آخر مؤسسة ألمانية مرتبطة بالأحزاب تصنف "منظمة غير مرغوب فيها" في روسيا.

وكان قد سبق تصنيف مؤسسة هاينريش بول (المرتبطة بحزب الخضر) على أنها "غير مرغوب فيها" في عام 2022، تلتها مؤسسة فريدريش إيبرت المرتبطة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومؤسسة فريدريش ناومان المرتبطة بالحزب الديمقراطي الحر، ومؤسسة كونراد أديناور المرتبطة بالحزب الديمقراطي المسيحي في عام 2024، ثم مؤسسة هانس زايدل المرتبطة بالاتحاد الاجتماعي المسيحي في أبريل/نيسان 2025.

وأغلقت مكاتب هذه المؤسسات في موسكو بالفعل عام 2022.