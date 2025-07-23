قيادي في حزب مستقبل وطن بالغربية: ثورة 23 يوليو رمز للانحياز للمواطن وإعلاء شأن الوطن

هنأ المهندس أحمد الجرواني القيادي في حزب مستقبل وطن بالغربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة ورجال الجيش المصري البواسل ورجال الشرطة المصرية، والشعب المصري العظيم، بحلول الذكرى 73 على قيام ثورة 23 يوليو المجيدة.

ودعا جموع الشعب المصري لاستلهام روح ثورتي 23 يوليو و30 يونيو؛ للتغلب على الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة بالتكاتف والتعاون المتبادل بين الجميع.

وأكد الجرواني أمين الحزب بأول طنطا، في بيان له اليوم، أن ثورة 23 يوليو ستظل إحدى الثورات الملهمة على مستوى العالم، حيث انحياز الجيش للشعب المصري وحماية إرادته الحرة في التأسيس للجمهورية والتخلي عن الملكية، والانتقال إلى حقبة جديدة من التاريخ حيث حياة سياسية مختلفة تقوم على العدالة الاجتماعية في المقام الأول، وتحقيق الاستقلال الوطني وبناء الوطن والتوجه نحو التصنيع.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنه على مدار التاريخ ويلتف الجيش حول الشعب لحمايته وحماية إرادته وتحقيق آماله وطموحاته، ويصطف الشعب حول جيشه لمساعدته ودعمه في مواجهة التحديات والأزمات والحفاظ على الأمن القومي وتحقيق الاستقرار الوطني للبلاد، كما كان في 23 يوليو 1952 و30 يونيو 2013.

وأوضح الجرواني، أن ثورة 23 يوليو كانت ومازالت وستظل رمزًا للتحرر الوطني، وعلامة من علامات التمكين لجميع الفئات والأطياف والقطاعات، خاصة من الفلاحين والعمال، ومثالًا حيًا للدفاع عن حرية الوطن وإعلاء رايته.