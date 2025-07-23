الدفاع التركية: الحكومة السورية طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية

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قالت وزارة الدفاع التركية، إن «الحكومة السورية طلبت دعمًا رسميًا من أنقرة، لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة داعش».

وأضافت – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» - صباح الأربعاء: «استجابة لطلب الحكومة السورية، نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني، لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا».

والاثنين الماضي، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن معارضته الشديدة لأي تقسيم للأراضي السورية، وذلك في أعقاب انتهاء اشتباكات عنيفة جنوب البلاد»

ونقلت صحيفة «حريت» عن الرئيس التركي قوله لوسائل الإعلام على متن طائرته الرئاسية: «نعارض بحزم أي تفتيت للأراضي السورية»، مؤكدا دعم تركيا للحكومة السورية المؤقتة.

واتهم أردوغان إسرائيل بمحاولة استغلال التوترات في محافظة السويداء جنوب سوريا كذريعة لغزوها، محذرا من أن أفعال إسرائيل تهدد الاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أردوغان قوله، إن «المشكلة الاستراتيجية الأكبر هي محاولة إسرائيل احتلال المنطقة باستخدام هذا الصراع كذريعة.

وكشف أردوغان أيضا عن اتصالات دبلوماسية مع دمشق، قائلا إن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين ووزير الدفاع يشار غولر يشاركان في محادثات مع نظيريهما.