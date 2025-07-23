كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شرق حي الزيتون

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف دبابة إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفوا أمس الثلاثاء، دبابة «ميركافا» إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» محيط بيارة الريس بشارع السكة شرق حي الزيتون.

وفي بيان آخر، أشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية، وتدميرها، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت أن «عناصرها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر عدة ساعات، الساعة 10 صباحاً بتاريخ 12-07-2025م».

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة «طوفان الأقصى» ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وبثّت القسام، اليوم، مشاهد ضمن سلسلة عمليات «حجارة داود»، لاستهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا شمال غزة بعبوة «شواظ» بآلية العمل الفدائي.

وتمكن عناصر القسام، وفق الفيديو، من استهداف قوة صهيونية تتحصن في منزل بصاروخ «107»، بالإضافة إلى استهداف «باقر» بعبوة «صدمية».

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد لاستهداف عناصر المقاومة ناقلة جنود بعبوة «الياسين 105»، ووثق سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام في جباليا.