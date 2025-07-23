وفد سعودي يصل سوريا لتوقيع اتفاقيات اقتصادية

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• يضم أكثر من 130 رجل أعمال برئاسة وزير الاستثمار السعودي

وصل مطار دمشق الدولي، الأربعاء، وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، لتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين سوريا والمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "وصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إلى مطار دمشق الدولي".

وأضافت الوكالة، أن الوفد سيبحث "فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، والمصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية".

ويتضمن برنامج الزيارة، وفق الوكالة، "إقامة منتدى استثماري سوري سعودي، وإطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق (جنوب)"، دون تحديد مدة الزيارة.

والسبت، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مع وفد من رجال الأعمال السعوديين، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة.

وفي 11 يوليو الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني، حيث أجرى "اجتماعات مكثفة" مع الجانب السوري، وفق الوكالة.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار دمشق في مايو الماضي، في زيارة رسمية جرت خلالها محادثات مع الشرع ركزت على دعم الاقتصاد السوري.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.