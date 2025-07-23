تسجيل 5 حالات وفاة بإيطاليا في ظل استمرار موجة الحر الشديدة في جنوب أوروبا

سجلت خمس حالات وفاة بإيطاليا، في ظل استمرار موجة الحر الشديدة في التأثير على أجزاء من جنوب أوروبا.

وبحلول الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (0800 بتوقيت جرينتش)، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في صقلية.

كما شهدت تركيا واليونان، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث وصلت الحرارة في مدينة إسطنبول التركية إلى 36 درجة مئوية، وفي جزيرة ليسبوس اليونانية إلى 38 درجة مئوية، في نفس الوقت.

وفي أثينا، أغلق موقع الأكروبوليس وغيره من المواقع الأثرية الشهيرة خلال فترة الظهيرة.

كما طلب من العاملين في خدمات التوصيل وعمال البناء والعمال الزراعيين التوقف عن العمل.

ويلزم القانون اليوناني، باتخاذ مثل هذه الإجراءات في العمل في الأماكن المفتوحة عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، كما هو متوقع اليوم الأربعاء والأيام المقبلة.

وقالت السلطات الإيطالية، إن هناك ما لا يقل عن خمس حالات وفاة تم تسجيلها في منطقة بوليا الجنوبية وحدها في الأيام القليلة الماضية، والتي قد تكون مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.