طلاب حاسبات عين شمس يطورون حلا بالذكاء الاصطناعي الوكيلي لخدمة القطاع المالي

أعلنت كلية الحاسات جامعة عين شمس تحقيق الطالب يوسف فائق وفريقه المركز الأول خلال مشاركتهم في ببرنامج تدريبي، بعد تقديم مشروع مبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) لخدمة القطاع المالي، وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

يأتي ذلك في إطار حرص كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرص لطلابها لاكتساب الخبرات العملية من خلال البرامج التدريبية والمسابقات المتخصصة، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رشا محمد إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وتحت إشراف الدكتورة ياسمين عفيفي، مدير وحدة الأنشطة الطلابية.

وخلال البرنامج، قدم الفريق مشروع Relationship Manager Copilot، وهو مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لدعم مديري العلاقات في المؤسسات المالية.

ويتيح النظام الوصول السريع إلى معلومات العملاء، وتحليل البيانات المالية، وتقديم توصيات ذكية، وتلخيص الاجتماعات، والإجابة عن الاستفسارات باستخدام تقنيات Retrieval-Augmented Generation (RAG) مع الحفاظ على سياق المحادثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتسريع عملية اتخاذ القرار.

كما اعتمد المشروع على تصميم متعدد الوكلاء (Multi-Agent Architecture)، حيث تتعاون مجموعة من الوكلاء المتخصصين في تحليل البيانات، واسترجاع المعلومات، وتوليد التوصيات، بما يوفر تجربة ذكية وقابلة للتوسع تلبي احتياجات بيئات العمل المالية الحديثة.