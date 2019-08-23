«الدوما»الروسي يدعو أوروبا لمناقشة مخاطر نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم (الجمعة)، البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى ضرورة مناقشة سريعة لمخاطر تداعيات نشر الصواريخ الأمريكية في بلدان أوروبية.

وقال فولودين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "سيكون من الصواب اليوم على البرلمانات والدول الأوروبية مناقشة عواقب نشر صواريخ أمريكية على أراضيها"، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "يجب أن تدرك مسؤوليتها تجاه مواطني البلدان التي تشكل جزءا من مجلس أوروبا، كما أن عليها، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بذل قصارى جهودها للحفاظ على الأمن في القارة الأوروبية".

وشدد فولودين على أنه "سيكون من الصواب عقد اجتماع استثنائي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي للنظر في مسألة نشر الصواريخ الأمريكية على أراضي أوروبية. لا تزال هناك فرصة لتجنب الأخطاء. وعلى أية حال يجب على البرلمانيين أن يفعلوا كل شيء من أجل ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن بلاده كانت تعلم أن الولايات المتحدة تقوم منذ فترة طويلة بتطوير أسلحة تحت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وأشار إلى أن "روسيا لن تنجرّ إلى سباق تسلح مكلف ومدمر لاقتصادها".