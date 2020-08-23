الرئيس الروسي يؤكد أهمية بناء علاقات الثقة في الأمن والتعاون العسكري التقني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أهمية بناء علاقات الثقة في مجال الأمن والتعاون العسكري التقني والحاجة إلى البحث المشترك عن إجابات للتحديات الناشئة.

وقال بوتين -في رسالة عبر الفيديو وجهها للمشاركين والضيوف في منتدى "آرميا- 2020" ودورة المنافسات العسكرية الدولية وفقا لما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "إننا نتفهم جيداً مدى أهمية بناء علاقات ثقة في مجال التعاون الأمني ​​والعسكري التقني، من أجل البحث معاً عن إجابات للتحديات الناشئة".

وأضاف أن الألعاب العسكرية الدولية منذ عدة سنوات عملت على تعزيز العلاقات الودية وتبادل الخبرات الودية المفتوحة حيث يتنافس عسكريون من مختلف البلدان في المهارة والتقنية ومستوى التدريب والانضباط ويختبرون أنفسهم لاستعدادهم لاجتياز اختبارات جادة وأداء المهام الموكلة إليهم في الظروف القاسية.

يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى بالإضافة إلى ذلك، خططت في وقت سابق، أرمينيا وبيلاروسيا والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية لإرسال وفود رفيعة المستوى لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.

ويعد منتدى "آرميا-2020" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.