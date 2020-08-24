تويتر يقيد التفاعل مع تغريدة لترامب بسبب مزاعم صحية مضللة

قيدت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وميزت المنشور بعلامة كونه ينتهك قواعد النزاهة المدنية والانتخابية.

وقال موقع الشركة إن التغريدة تتضمن مزاعم صحية مضللة، قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت، لكنه لن يحذف التغريدة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.

وفي التغريدة، انتقد ترامب بشدة الاقتراع عبر البريد، وزعم أن صناديق البريد، التي تم توفيرها لتسهيل عملية التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا، لم يتم تطهيرها وتعقيمها ضد الفيروس.

وقالت الشركة إن مستخدمي تويتر ليس في مقدورهم الآن إبداء إعجاب أو الرد أو إعادة إرسال تغريدة بيان الرئيس.

وأصبح الاقتراع عبر البريد قضية خلافية في الفترة المتبقية لإجراء انتخابات نوفمبر، حيث من المتوقع أن يدلي المزيد من الملايين من المواطنين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد، بدلًا من التصويت شخصيًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويدلل ترامب الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على أن الاقتراع بالبريد معرض لتزوير إرادة الناخبين، على الرغم من عدم وجود ما يدعم هذه الفكرة.

ويتهم منتقدون للرئيس إياه بمحاولة الحد من مشاركة الناخبين في محاولة لمنع فوز بايدن.