الصحة الكويتية: حالتا وفاة و571 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و571 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 515 حالة، وعدد المصابين إلى 80 ألفا و528 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 97 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2443 مسحات مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 587 ألفا و567 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.