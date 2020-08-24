استخراج جثة طفل من تحت أنقاض منزل طنطا المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، بمساعدة أهالي منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا، من استخراج جثة طفل، وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت أنقاض العقار المنهار في حالة صحية خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لمحاولة إسعافهما، بينما تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى المنشاوي العام.

ومن ناحية أخرى، قطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا، التيار الكهربائي عن منطقة العقار المنهار، لتسهيل التعامل مع الحادث، وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.

ومن جانبه، كلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لجنة من إدارة الشئون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار، وعرض تقرير بشأنها، للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.