سنغافورة تؤكد استعدادها لدعم جهود عمليات الإجلاء من أفغانستان

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج يتحدث في سنغافورة في صورة بتاريخ السابع من يونيو حزيران 2019. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.

أكد رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونج"، استعداد بلاده لدعم جهود عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعد شريكا لواشنطن في العديد من المجالات سواء الدفاعي أوالاقتصادي أو مكافحة الإرهاب.

وقال لونج -في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تزور سنغافورة حاليا- إننا على استعداد للمساعدة بطائرات "إيرباص" لأجلاء الأفغان، معتبرا أن دور الولايات المتحدة في عمليات إجلاء الأفغان بالغ الأهمية.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين سنغافورة والولايات المتحدة في ازدهار ونمو حيث تعد بلاده المستثمر الثاني الأكبر في واشنطن، مشيرا إلى أن لدى سنغافورة مئات الشركات الأمريكية وأن التعاون بين البلدين يعود إلى عقود، معربًا عن تقديره لدور الولايات المتحدة في تعزيز السلام.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بجائحة كورونا، قال لونج: "نحن نشارك المعلومات الخاصة بالوباء ما يساعد في مكافحته والاستعداد للأوبئة في المستقبل".

كما أعرب عن سعادته للتعاون بين سنغافورة والولايات المتحدة في مجال الفضاء.