الصحة العالمية مستاءة من تعثر إيصال إمداداتها لأفغانستان بسبب قيود مطار كابول

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 500 طن من الإمدادات الطبية، كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة إيناس همام، في بيان: "كانت الإمدادات جاهزة، وتشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال، وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، لكن الآن وبعد إغلاق مطار كابول أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها".

وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي، حيث تخزن المنظمة الشحنات هناك، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بإغلاق مطار كابول لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص الموجودين حاليا في أراضيه.