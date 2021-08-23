محافظ كفر الشيخ: الرئيس حريص على تطوير الريف المصري

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بعقد حواراً مجتمعياً أسبوعياً، مكلفاً رؤساء القرى ورئيس مجلس مدينة مطوبس بعقدها؛ لمناقشة أهالي مطوبس في المشروعات الجاري إقامتها والتي ستشهدها القرى خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لآراء أهالي مطوبس، والاستفادة منهم.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده المحافظ بحضور أهالي قرية البصراط وتوابعها، لشرح المشروعات التي تضمها مبادرة حياة كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم أحمد شزوان مشروع إنشاء المجمع الخدمي باليسرى التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط، بإشراف جهاز التعمير، وتم البدء في 25 يوليو 2021، بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه نسبة التنفيذ 20% تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وجاري عمل الأساسات.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وإسلام طه معاون المحافظ للاستثمار، وأحمد السماحي مقرر حياة كريمة، وماهيتاب مجدي ممثلة مؤسسة حياة كريمة، ومحمد سالم مندوب مجلس الوزراء، وهيام الطباخ، ومحمد الصمودي، وعادل النجار، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر عبدالفتاح نائب رئيس مدينة مطوبس.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش المشروعات الخدمية التي ستقام على 28 قطعة من أراضي وزارة الزراعة التي خصصت للمحافظة، مؤكداً أن الدولة تشجع تولي الشباب القيادة والاعتماد عليهم، وهذا ما تم انتهاجه في المحافظة، ولا بد من التلاحم بين الشباب بطاقتهم الإيجابية وكبار السن للاستفادة من خبرتهم، مطالبًا الشباب والمواطنين بالتوجه لمشروعك، للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروع من المشاريع التي تدر عليه ربحاً، وتوجه مجموعة من الشباب لصندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة مشروعات وسيجدون كل التسهيلات، وأنه يدعو كل المستثمرين وخاصة من أبناء المحافظة ،لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بمطوبس وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم، خاصة أن 40% من المدينة الصناعية في حاجة لإقامة مشروعات بها.

وأضاف أنه وجه بوضع لافتات بمواقع المشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة، توضح كافة البيانات الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن قرى مطوبس ستشهد اقامة مجمعات حرفية، إضافة لكل الخدمات المعلن عنها من مجمعات خدمية ورصف طرق، ومشروعات صرف صحي، وتحسين مياه، وتوصيل إنترنت فائق السرعة للمنازل، ورصف طرق، وتوصيل الغاز، وغيرهم من المشروعات، مؤكداً أنه سيتم توفير موقع لمستشفى مطوبس والإسعاف قبل عملية الإنشاء أو الإحلال والتجديد، لإنشاء مستشفى متميز بها كافة الأجهزة الحديثة.

ومن ناحيته، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، "نرحب بكل الأفكار والآراء من أهالي مطوبس للاستفادة منها"، مطالباً كل الأهالي بإبداء الآراء في الأعمال التي تجرى للاستفادة منها، مؤكداً أن كل المسئولين آذان صاغية لأهالينا في مطوبس، مشيراً إلى أن كل الخدمات ستصل للمنازل، وستتم اقامة مجمعات خدمية شاملة كافة الخدمات.

وتابع البشبيشي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستفيد منها 18 قرية و187 تابعاً، ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالأسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالإنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، وإقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرهم من الخدمات.



