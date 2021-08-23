اجتماع افتراضي لوزراء الصحة الأفارقة لمناقشة التحديات الصحية بالقارة

قالت منظمة الصحة العالمية إن وزراء الصحة وممثلين من الدول الأفريقية سيعقدون اجتماعا افتراضيا ضمن الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا والتي تبدأ الغد وتستمر حتى 26 أغسطس الجاري لبحث مواجهة التحديات الصحية الرئيسية للقارة ومناقشة واعتماد السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية لتحسين صحة المواطنين بتلك الدول.

وذكرت المنظمة ـ فى بيان لها اليوم الاثنين في جنيف ـ أن الاجتماع يضم أكثر من 400 مندوب وبمشاركة الدكتور تادروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة والدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية للمنظمة لإفريقيا وممثلي وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمجتمع المدني وغيرها.

وأشار البيان إلى أن من بين القضايا التى سيتم مناقشتها توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة وباء كورونا وتعزيز الاستجابة المتكاملة لمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد والقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030 والتمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية كما ستكون هناك جلسة خاصة حول تفشى مرض شلل الأطفال وسبل مواجهته.