النواب يرشح مرثا محروس لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام

رشح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كأصغر عضو في تاريخ عمر البرلمان.

ونشرت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شرف عظيم تمثيل اسم مصر ومسؤولية جديدة، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة على ترشيحها.

جدير بالذكر أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام وهو أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، ويجب أن يكون أعضاءه أعضاء حاليين في برلماناتهم الوطنية، ويراعى تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان، وينعقد مرة كل ثلاث شهور، وقد يعقد استثنائياً إذا دعت الضرورة، ويناقش البرلمان ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يناقش المستجدات على الساحة الدولية بما يخص التسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.