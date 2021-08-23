24 لاعبا في قائمة سيراميكا لمواجهة دجلة في الدوري

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وضمت قائمة سيراميكا 24 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال.

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.