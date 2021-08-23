الجيش الألماني يجلي 213 فردا على متن رحلة جديدة من كابول

في إطار عملية الإجلاء التي تقوم بها القوات المسلحة الألمانية في كابول، هبطت طائرة أخرى في العاصمة الأوزبكية طشقند بعدما أقلعت من العاصمة الأفغانية وعلى متنها 213 شخصا بحاجة إلى الحماية، حسبما أعلن الجيش الألماني في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد على "تويتر".

وبحسب البيانات، نقلت طائرة النقل العسكرية من طراز "A400M" إمدادات إغاثة إلى مطار كابول في رحلة الذهاب.

وكان الجيش الألماني قد نقل في السابق أكثر من 2500 شخص منذ بدء حملة الإجلاء. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية مساء أول الأحد أن من بين هؤلاء حوالي 1850 أفغانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل أكثر من 270 ألمانيا وعدة مئات من الأشخاص من دول أخرى. ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الأفغان الذين عملوا لدى الجيش الألماني على سبيل المثال بينهم. وليس من المستبعد أن يكون قد تم نقل بعضهم على متن طائرات من دول أخرى.

وقبل أسبوع، استولت حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة وسيطرت على العاصمة كابول. ومنذ ذلك الحين يخشى أعضاء المعارضة والصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والموظفون المحليون الذين عملوا لدى القوات الغربية من أعمال انتقامية من قبل طالبان. ويخشى الكثير من المواطنين من أن يعيد المتطرفون تأسيس "إمارة" إسلامية وأن يطبقوا عقوبات شديدة القسوة ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف.