 جالطة سراي يقلب الطاولة على هاتاي سبور ويفوز عليه بهدفين في الدوري التركي - بوابة الشروق
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جالطة سراي يقلب الطاولة على هاتاي سبور ويفوز عليه بهدفين في الدوري التركي

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 11:07 م

فاز جالطة سراي على هاتاي سبور 2/ 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري التركي.

وتقدم هاتاي سبور عن طريق سابا لوبزهانيدزي في الدقيقة الثالثة، لكن الجزائري سفيان فيغولي سجل هدف التعادل لجالطة سراي في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 88 أضاف يوندولا هدف الفوز لجالطة سراي، ليخطف فريقه الفوز ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، حيث كان قد فاز في المرحلة الأولى على جيريسون سبور 2 / صفر.

على الجانب الأخر تلقى هاتاي سبور هزيمته الاولى في المسابقة، بعدما تعادل في المرحلة الأولى بنتيجة 1 / 1 مع فريق قاسم باشا.


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