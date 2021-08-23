ليون يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم شاكيري

توصل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع ليون الفرنسي يفيد برحيل شيردان شاكيري للفريق الفرنسي على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الاثنين.

وانضم اللاعب السويسري الدولي لليفربول في يوليو 2018، ولكنه ظل على الهامش بالفريق الأول طوال فترة تواجده بالنادي.

وشارك شاكيري في 63 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات وأكد في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية إنه يرغب في الرحيل عن ليفربول.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل للعديد من الأندية من بينهم ليون، الذي أكد اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني وصول لاعب بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق.

وشارك شاكيري في 45 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، من بينهم 18 بدأها كأساسي، وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف في المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق